Das neue Gasmotor-Ölzustands-Überwachungskit von Tan Delta Systems kann rasch und bequem an jeden beliebigen Gasmotor angepasst werden und ermöglicht die kontinuierliche Ölüberwachung und -verfolgung in Echtzeit und reduziert somit Wartungskosten, verbessert die Anlageneffizienz und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Die Betreiber können davon ausgehen, dass sich ihre Investitionen innerhalb eines Zeitraums von weniger als 4 Monaten amortisieren und eine mehrjährige Phase mit finanziellem und betrieblichem Nutzen folgen wird.

Das Kit umfasst alle erforderlichen Tools für eine rasche und bequeme Installation an Gasmotoren in jeder beliebigen Betriebsumgebung. Darüber hinaus sind keine kostspieligen Laborprüfeinrichtungen für Öl erforderlich. Die Reduzierung der täglichen Betriebskosten wird durch die Optimierung der Wartungspläne erzielt. Das Kit schützt durch Früherkennung und Mängelbeseitigung vor langfristig zunehmenden Anlageschäden, welche die Anlageneffizienz und die Lebensdauer reduzieren können. Darüber hinaus können Sie sich stets darauf verlassen, dass Ihr Gasmotor kontinuierlich und äußerst zuverlässig in Echtzeit mithilfe unserer einzigartigen holistischen Vollspektrum-Ölzustands-Kontrolltechnologie überwacht wird.

Unser neues Gasmotor-Überwachungskit basiert auf einem Tan Delta OQSx Ölzustands-Überwachungssensor, der patentierte Technologien von Tan Delta nutzt, um eine FSH (holistische Vollspektrum)-Ölzustandsüberwachung zu ermöglichen. Die FSH-Überwachung erfolgt, um alle Veränderungen der Ölqualität, unabhängig von ihrer Ursache ob Verschleiß oder Verunreinigung zu entdecken, zu messen und zu melden. Im Gegensatz zu anderen Qualitäts-/Zustands-Sensoren, die sich auf ein Zustandselement festlegen, überwacht FSH lückenlos und gewährleistet, dass nichts ausgelassen wird und kein Mangel übersehen wird, bevor die Anlage Schaden nehmen kann.

Über Tan Delta Systems

Tan Delta Systems ist der weltweit führende Anbieter von Ölzustands-Überwachungstechnologien und Systemen, die in der Lage sind, die Betriebskosten zu reduzieren. Unsere einzigartige FSH-Technologie gewährleistet, dass alle Veränderungen der Ölqualität in Echtzeit entdeckt und gemeldet werden. Unsere Echtzeit-Ölzustands-Überwachungsprodukte werden von führenden Anlagenbetreibern rund um den Globus verwendet, um ihre Kosten zu reduzieren und Gewinne zu steigern. Lieferantenanfragen werden gerne entgegengenommen.

www.tandeltasystems.com

