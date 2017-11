Totgesagte leben länger: Der weltgrößte Einzelhändler Walmart geht gestärkt in die Weihnachtssaison. Dem großen Konkurrenten Amazon bietet Konzernchef McMillon dabei mit ungewöhnlichen Methoden Paroli.

Doug McMillon spricht nicht lange drum herum. "Natürlich liegt Amazon wie eine schwere Last auf uns", gibt der seit fast vier Jahren amtierende Vorstandsvorsitzende des US-Einzelhändlers Walmart offen zu. Er ist nach New York gekommen, um im Economic Club zu sprechen. Amazon - der Branchenriese ist allgegenwärtig.

McMillon weiß, dass der Onlinehändler den gesamten Handel auf den Kopf stellt und dabei auch noch einen großen Vorteil hat: "Amazon kann viel mehr experimentieren. Unsere Aktionäre dagegen wollen sofort Rendite sehen", erklärt der Walmart-Chef seine Lage.

Dennoch steht das Traditionsunternehmen aus Bentonville in Arkansas nach Ansicht vieler Beobachter heute besser da als je zuvor. Vor allem besser als viele Konkurrenten. Trotz Krisen und Gewinneinbußen in den vergangenen Jahren liegt der Aktienkurs mit mehr als 96 Dollar so hoch wie noch nie. An der Börse ist das Unternehmen 287 Milliarden Dollar wert. Die Analysten überschlagen sich mit Lob für den Einzelhändler.

Während Kaufhausketten wie Sears, Kohl's und Macy's kriseln und eine Filiale nach der anderen schließen, konnte Walmart den Markt auch im jüngsten Quartal mit Ergebnissen überraschen, die besser waren als erwartet. Damit geht das Unternehmen, das von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Spielzeug alles verkauft, gestärkt in die Festtagssaison.

Mit Thanksgiving und dem darauf folgenden Black Friday hat in den USA offiziell die Weihnachtssaison begonnen. 69 Prozent der US-Bürger - oder 166 Millionen Menschen - wollen in den Tagen nach Thanksgiving shoppen. Das ergab eine Umfrage des amerikanischen Einzelhandelsverbands. Dabei ist klar, dass immer mehr Menschen online einkaufen werden - auch bei Walmart.

Was ist passiert? Angesichts des Siegeszuges von Amazon hat Walmart sein Online-Geschäft in den vergangenen Jahren massiv ...

