Der Technologiekonzern Genpact Limited (ISIN: BMG3922B1072, NYSE: G) wird eine Dividende in Höhe von 6 US-Cents für das vierte Quartal an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 20. Dezember 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Dezember 2017. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,24 US-Dollar Dividende zur Auszahlung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,56 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,76 Prozent (Stand. 22. November ...

