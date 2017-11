München - Siemens-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: Der globale Konzern, der 1847 von Werner von Siemens und Georg Halske in Berlin gegründet wurde, beschäftigt weltweit brutto rund 350.000 Menschen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. Allein 190.000 davon würden in Deutschland arbeiten und seien in 250 Geschäftsfeldern tätig, gegliedert in 16 "Bereiche".

Den vollständigen Artikel lesen ...