NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Easyjet von 1300 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit 50 Pence beruhe ein Drittel der Kurszielerhöhung auf der Übernahme von 25 A320-Flugzeugen von Air Berlin, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit 100 Pence gingen zwei Drittel der Erhöhung des Kursziels auf das Konto einer besseren Auslastung im Winterfahrplan./bek/zb

Datum der Analyse: 24.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00B7KR2P84

AXC0040 2017-11-24/08:05