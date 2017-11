Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Nach dem Erntedankfest findet in den USA am so genannten "Black Friday" ein bis 19:00 Uhr MEZ verkürzter Aktienhandel statt. Am Rentenmarkt wird bis 20:00 Uhr MEZ gehandelt.

TAGESTHEMA

Der Skandal um qualitativ minderwertige Bauteile aus Japan zieht weitere Kreise. Mitsubishi Materials musste nun eingestehen, bei Bauteilen für Flugzeuge und Schiffe Qualitätsangaben manipuliert zu haben. Die Aktie fällt am Freitag um rund 10 Prozent auf ein neues Dreimonatstief. Mitarbeiter hätten die begleitenden Qualitätsangaben der Produkte, die an hunderte von Kunden geliefert wurden, geändert. Es sollte so aussehen, als erfüllten die Produkte die Spezifikationen der Kunden, was sie nicht taten. Ähnliche Probleme waren bei Kobe Steel aufgetaucht. Dort wurden Qualitätsangaben in Bezug auf tausende Tonnen Metallprodukte gefälscht. Der Skandal, der den guten Ruf der japanischen Industrie beschädigen könnte, führte zu einer Diskussion um gute Unternehmensführung in dem Land. Das neueste Problem war im Februar bei der Tochter Mitsubishi Cable Industries, einem Hersteller von Gummidichtungen, bei einer internen Überprüfung entdeckt worden. Im Oktober schloss das Unternehmen eine fünf Monate dauernde Prüfung der seit April 2015 ausgelieferten Produkte ab. Danach entschied das Unternehmen, die Auslieferung der fraglichen Produkte zu stoppen und die Kunden zu informieren, um mögliche Sicherheitsrisiken festzustellen. Das Geschäft mit Gummidichtungen trug im vergangenen Jahr 40 Prozent zum Umsatz von Mitsubishi Cable bei. Die fraglichen Produkte gingen an über 200 Kunden, darunter Zulieferer für Flugzeuge, Autos und Kraftwerke. Weniger als ein Fünftel seien bisher über das Problem informiert worden, teilte das Unternehmen mit.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,6

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.596,90 +0,09% Nikkei-225 22.550,85 +0,12% Hang-Seng-Index 29.848,41 +0,47% Kospi 2.544,33 +0,28% Shanghai-Composite 3.354,94 +0,09% S&P/ASX 200 5.982,60 -0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zum Wochenausklang. In Schanghai hat sich der Aktienmarkt nach dem Einbruch am Vortag stabilisiert. Für den Schanghai-Composite geht es leicht nach unten. Dagegen hat sich der Nikkei-225 im Verlauf nach anfänglichen Einbußen erholt und ins Plus gedreht. Nach der Feiertagspause am Donnerstag hatte der Index zunächst die schwache Vortagesentwicklung nachgeholt, mit einem anziehenden Dollar schaffte der Index im Verlauf allerdings den Sprung in positives Terrain. Der Hang-Seng-Index, der im Zuge der deutlichen Abgaben in Schanghai am Vortag ebenfalls unter Druck geraten war, erholt sich leicht, bleibt aber weiterhin unter der Marke von 30.000 Punkten, die er zur Wochenmitte erstmals seit zehn Jahren wieder übersprungen hatte. Massiv abwärts geht es für die Aktie von Mitsubishi Materials. Hintergrund sind Qualitätsprobleme des Unternehmens, das unter anderem Teile für die Flugzeug- und Autoindustrie herstellt. Im Oktober hatte schon der Stahlkonzern Kobe Steel Qualitätsprobleme eingestehen müssen. Betroffen waren hier unter anderem die Autohersteller Nissan, Toyota und General Motors, sowie der Zughersteller Hitachi. Die Aktie von Kobe Steel zeigt sich von der bei Mitsubishi Materials unbeeindruckt und bewegt sich kaum.

US-NACHBÖRSE (Mittwoch)

Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch mit den Aktien von SandRidge Energy. Investor Carl Icahn hat einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gas-Unternehmen erworben und ist damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen. Icahn hat bereits im Oktober den Anteil erworben, dieser wurde allerdings erst jetzt durch einen Artikel des Wall Street Journal bekannt. Die Aktie kletterte nach der Schlussglocke bis um 19:40 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 8,6 Prozent auf 19 Dollar nach oben. Die Twitter-Aktie konnte nachbörslich ihr Plus aus dem regulären Handel behaupten. Die Titel hatten mit 22,27 Dollar auf dem höchsten Stand seit über 13 Monaten die Sitzung beendet. Seit der Bekanntgabe der besser als erwarteten Ergebnisse für das dritte Quartal am 26. Oktober haben die Titel um rund 30 Prozent zugelegt. Nachbörslich lagen sie bei 22,26 Dollar.

WALL STREET (Mittwoch)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.526,18 -0,27 -64,65 19,04 S&P-500 2.597,08 -0,08 -1,95 16,00 Nasdaq-Comp. 6.867,36 0,07 4,88 27,57 Nasdaq-100 6.386,12 0,12 7,49 31,30 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 668 Mio 827 Mio Gewinner 1.659 2.010 Verlierer 1.300 969 Unverändert 105 107

Uneinheitlich - Am US-Aktienmarkt passierte nach der erneuten Rekordjagd des Vortages wenig vor dem für viele Akteure um das Thanksgiving-Fest am Donnerstag verlängerten Wochenende. Immerhin reichte es für den Nasdaq-Composite zu einer weiteren Rekordmarke. Die Stimmung für Aktien blieb aber gut vor dem Hintergrund starker Unternehmenszahlen und einer brummenden Konjunktur. Gleichwohl überzeugten die neuesten Daten vom Tage nicht und wurden als Ausrede für die Kaufunlust genommen. Das Sitzungsprotokoll der Fed setzte am Aktienmarkt keine Akzente. Vorschusslorbeeren gab es für Einzelhandelswerte vor dem wichtigen Einkaufswochenende mit dem "Black Friday". Der entsprechende Sektorindex stieg um 0,5 Prozent. Hewlett Packard Enterprises gaben 7,2 Prozent ab. Zwar hatte der Technologiekonzern die Gewinnerwartungen übertroffen, doch der Ausblick sowie der Abgang von CEO Whitman belasteten. Für HP Inc ging es um 5,0 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte zwar mehr verdient und umgesetzt. Letztlich sei die Aktie aber der Tendenz bei Hewlett Packard Enterprises gefolgt, hieß es. Tivo gewannen 7,1 Prozent. Der Softwarehersteller hatte einen Patentstreit mit Comcast für sich entschieden. Comcast behaupteten sich knapp. Guess brachen um 13 Prozent ein. Der Textileinzelhändler hatte schwache Zahlen vorgelegt. Anders Deere, die um 4,3 Prozent auf ein Allzeithoch anzogen. Qualcomm rückten um 2,2 Prozent vor. Laut einem Bericht erwägt der Netzwerkspezialist Broadcom eine erhöhte Kaufofferte. Broadcom ermäßigten sich um 0,4 Prozent.

TREASURYS (Mittwoch)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,73 -4,9 1,78 52,5 5 Jahre 2,05 -5,2 2,10 12,3 7 Jahre 2,21 -5,0 2,26 -3,7 10 Jahre 2,32 -3,5 2,36 -12,3 30 Jahre 2,74 -1,5 2,76 -32,4

Am Rentenmarkt wurde das Fed-Protokoll taubenhaft aufgefasst. Zwar ließen die Notenbanker keine Zweifel an einer Dezember-Zinserhöhung aufkommen, zugleich schraubten sie jedoch ihre Inflationserwartungen für 2018 leicht nach unten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 3,5 Basispunkte auf 2,32 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:09 % YTD EUR/USD 1,1848 -0,0% 1,1851 1,1845 +12,7% EUR/JPY 132,13 +0,2% 131,83 131,63 +7,5% EUR/GBP 0,8916 +0,1% 0,8903 0,8897 +4,6% GBP/USD 1,3288 -0,2% 1,3310 1,3313 +7,7% USD/JPY 111,52 +0,3% 111,23 111,11 -4,6% USD/KRW 1085,77 +0,1% 1084,16 1085,48 -10,1% USD/CNY 6,5931 +0,1% 6,5835 6,5828 -5,1% USD/CNH 6,5900 +0,2% 6,5791 6,5837 -5,5% USD/HKD 7,8083 -0,0% 7,8113 7,8087 +0,7% AUD/USD 0,7623 -0,0% 0,7625 0,7620 +5,6% NZD/USD 0,6877 -0,1% 0,6887 0,6885 -1,0%

Der US-Dollar baute die Verluste zum Euro weiter aus und wurde in der Nähe eines Einmonatstiefs gehandelt. Der Euro lag im späten Europageschäft bei 1,1850 Dollar nach 1,1818 am Vorabend. Technisch sei nach dem Ausbruch des Euro aus einer seit 2015 laufenden Seitwärtskonsolidierung der Weg bis 1,30 Dollar frei, hieß es. Belastend für den Dollar wirkte weiter das taubenhaft aufgenommene Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung vom Vorabend. Zugleich stützten sehr robuste Einkaufsmanagerindizes aus Europa den Euro.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,44 58,02 +0,7% 0,42 +2,5% Brent/ICE 63,44 63,55 -0,2% -0,11 +8,1%

Der schwache Dollar stützte die Ölpreise. Zudem dürfte die ausgefallene Pipeline zwischen Kanada und den USA zu einem stärkeren Lagerabbau in den USA führen, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich im elektronischen Handel bis zum frühen Abend in Europa um 0,9 Prozent auf 58,56 US-Dollar, Brent um 0,3 Prozent auf 63,54 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,43 1.291,25 +0,0% +0,18 +12,2% Silber (Spot) 17,14 17,09 +0,3% +0,05 +7,6% Platin (Spot) 938,50 935,00 +0,4% +3,50 +3,9% Kupfer-Future 3,16 3,14 +0,8% +0,03 +25,3%

