In den letzten Tagen bemühte die Commerzbank Aktie sich vergeblich um einen Anstieg über das wichtige Widerstandsniveau unterhalb von 12,41 Euro. Zwar gelang kurzfristig ein Anstieg auf 12,465 Euro am Dienstag und 12,445 Euro am Mittwoch, doch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...