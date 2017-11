FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Osram haben am Freitag im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate etwa 1,5 Prozent zugelegt. Anlässlich der Eröffnung eines neuen Werkes im malaysischen Kulim hatte sich Konzernchef Olaf Berlien am Freitag in gleich zwei Medieninterviews zu den Aussichten bei den dort produzierten LED-Chips geäußert. In der "Börsen-Zeitung" etwa bezeichnete er es als Tatsache, dass die Nachfrage nach Optohalbleitern riesig sei und derzeit mit zweistelligen Raten wachse. Im "Handelsblatt" betonte er außerdem sein Werben um einen möglichen neuen Ankeraktionär./tih/oca

