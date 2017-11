NEW YORK (IT-Times) - Apple arbeitet offenbar bereits an einem kostengünstigen iPhone SE Nachfolger. Das Einsteiger-Telefon iPhone SE 2 soll im ersten Halbjahr 2018 auf den Markt kommen. Apple visiert dabei offenbar speziell Schwellenländer an, denn das iPhone SE 2 soll nur rund 450 US-Dollar kosten,...

Den vollständigen Artikel lesen ...