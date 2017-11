ALNO Aktiengesellschaft i.L.: Verkaufsprozess beendet

DGAP-Ad-hoc: ALNO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Insolvenz ALNO Aktiengesellschaft i.L.: Verkaufsprozess beendet 24.11.2017 / 09:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Insolvenzverwalter der ALNO AG i.L. , Herr Prof. Dr. Martin Hörmann, wird den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft endgültig einstellen. In einer Übergangsphase werden noch Bauteile für die bereits verkaufte pino Küchen GmbH gefertigt. Dieser Schritt ist erforderlich, nachdem in dem durchgeführten Verkaufsprozess auch der letzte Interessent kein Angebot für einen Erwerb des Geschäftsbetriebs der ALNO AG i.L. abgegeben hat. Alle Gespräche und Verkaufsverhandlungen blieben ohne Abschluss. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbetrieb der ALNO AG i.L. ist somit beendet. Die verbliebenen Vermögenswerte des Küchenmöbelherstellers werden in den nächsten Monaten im Rahmen einer Einzelverwertung verkauft, soweit das möglich ist.

Kontakt: Markus Gögele Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations ALNO AG

ALNO Aktiengesellschaft Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland

ISIN: DE0007788408, DE000A1R1BR4

