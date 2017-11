Bad Marienberg - Die Geschäftsführung der More & More GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, einen weiteren Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44/ WKN A1TND4) bis zu einem Nennbetragsvolumen von 1,4 Mio. EUR im Rahmen eines öffentlichen Angebots gegen Barzahlung zu einem Kurs von 65%, d.h. 650,00 EUR pro 1.000,00 EUR Nennbetrag anzubieten, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...