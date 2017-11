Liebe Leser,

Barrick Gold hat im Rahmen der letzten Quartalsergebnisse enttäuscht. Die Aktie verlor im Anschluss an die Veröffentlichung deutlich an Wert. Seit August des aktuellen Jahres gab die Aktie um 24,6 % nach und notiert derzeit erneut an einer charttechnisch möglicherweise durchaus wichtigen Kurszone. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, erreichte die Aktie in den vergangenen Wochen die horizontale Unterstützungszone, die sowohl wichtige Tiefs als auch Hochs ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...