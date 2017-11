Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rocket Internet -0,26% auf 21,36, davor 7 Tage im Plus (11,22% Zuwachs von 19,25 auf 21,41), Wolford -3,37% auf 13,9, davor 7 Tage im Plus (26,63% Zuwachs von 11,36 auf 14,38), windeln.de +1,22% auf 2,162, davor 7 Tage im Minus (-16,89% Verlust von 2,57 auf 2,14), Mologen -4,19% auf 2,539, davor 6 Tage im Plus (3,11% Zuwachs von 2,57 auf 2,65), LINDE Z.UMT. -0,31% auf 190,4, davor 6 Tage im Plus (3,95% Zuwachs von 183,75 auf 191), Salzgitter -1,07% auf 44, davor 6 Tage im Plus (11,69% Zuwachs von 39,82 auf 44,48), Tomorrow Focus -1,11% auf 2,665, davor 5 Tage im Plus (5,69% Zuwachs von 2,55 auf 2,69), HANG SENG -0,99% auf 29707,9, davor 5 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 28851,7 auf 30003,5), Zalando -0,73% auf 42,29, davor 5 Tage im Plus (7,33% Zuwachs...

