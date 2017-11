Aschheim (München)/Singapur (ots) - Andaz Singapore hat sich für Wirecard entschieden, den führenden globalen Anbieter von digitalen Finanztechnologien, um Hotelgästen maßgeschneiderte und nahtlose Bezahlerlebnisse zu bieten.



Mit dieser Partnerschaft ist Andaz Singapore in der Lage, auf die Bedürfnisse der Gäste an allen Verkaufsstellen des Hotels einzugehen - Rezeption, Back Office, Restaurants und vieles mehr. Das Spektrum von Zahlungsoptionen umfasst Visa, Mastercard, JCB und American Express, die alle durch Wirecard-Lösungen abgewickelt werden.



Über die Wirecard-Plattform kann Andaz Singapore bargeldlose Zahlungen per Kredit- oder Debitkarte annehmen, so dass das Lifestyle-Hotel von einer optimierten Zahlungsakzeptanz profitiert. Außerdem wird im Rahmen des Bezahlservice auch die dynamischen Währungsumrechnungsfunktion Dynamic Currency Conversion (DCC) angeboten, so dass internationale Gäste bequem in der Währung ihres Heimatlandes bezahlen können.



"Mit Andaz Singapore wollten wir ein Hotel schaffen, das die Vielseitigkeit von Singapurs moderner Kultur widerspiegelt - dazu gehört auch unsere fast komplett bargeldlose Gesellschaft. Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Wirecard, um eine komfortable und praktische Erfahrung bieten zu können, die barrierefrei ist und eine ganz neue Perspektive der Gastlichkeit aufzeigt", sagt Olivier Lenoir, General Manager von Andaz Singapur.



Jeffrey Ho, Regional Managing Director bei Wirecard, betont: "Indem wir Zahlungsprozesse digitalisieren, bauen wir unsere Position im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus. Wirecard kann mit der neuen Kooperation erneut seine Kompetenz bei der Bereitstellung innovativer Lösungen unter Beweis stellen, welche die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen."



Das Andaz Singapore ist ein Luxus-Lifestyle-Hotel von Hyatt International, das 342 Designer-Gästezimmer, vier Trink- und Speisekonzepte und vier Veranstaltungsorte bietet. Das Hotel nimmt Zimmerreservierungen seit dem 1. November 2017 entgegen.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über Andaz:



Trotz ihrer globalen Präsenz werden Andaz Hotels stets in das jeweilige Lokalkolorit mit den Bildern, Klängen und Aromen ihrer Umgebungen eingebettet, um ein Erlebnis zu schaffen, das Gäste voll in das kulturelle Kaleidoskop eines jeden lokalen Standortes eintauchen lässt. Durch persönlichen, spontanen Service schafft Andaz ein barrierefreies Umfeld, in dem Gäste ihr persönliches Stilgefühl ausleben und sich von der Kultur um sie herum inspirieren lassen können. Derzeit haben 17 Andaz Hotels geöffnet: Andaz 5th Avenue und Andaz Wall Street in New York, Andaz San Diego, Andaz West Hollywood, Andaz Napa, Andaz Scottsdale Resort and Spa, Andaz Savannah, Andaz Maui at Wailea, Andaz Ottawa Byward Market, Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya, Andaz Peninsula Papagayo in Costa Rica, Andaz London Liverpool Street, Andaz Amsterdam Prinsengracht, Andaz Singapore, Andaz Delhi, Andaz Xintiandi in Shanghai und Andaz Tokyo Toranomon Hills. Nähere Informationen finden Sie auf andaz.com. Folgen Sie @Andaz auf Facebook, Twitter und Instagram, und taggen Sie Fotos mit dem Hashtag WhenInAndaz.



