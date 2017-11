Das australische Entwicklungsunternehmen Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) besitzt neben seinem für Vanadium bekannten Weltklasseprojekt Gabanintha in Australien auch eine Beteiligung an einem südafrikanischen Lithium-Tantal-Feldspat-Projekt. Für dieses Projekt veröffentlichte Australian Vanadium am 23.11.2017 eine eigene Übersicht über die letzten Entwicklungen. Abb1: Lage des Blesberg-Projektes in Südafrika, Quelle Australian Vanadium Nachdem die Laborergebnisse aller 41 Bohrlöcher der letzten Kampagne eingetroffen sind, stellte sich die Situation wie folgt dar: 38 Bohrlöcher in der Pegmatitzone enthielten einen höher als 50%igen Anteil an Feldpsat. Ebenso wurden sehr gute Tantalgehalte gemessen. Hier die besten Ergebnisse : BBRC002: 8m mit 1,532ppm Ta inkl. 1m mit 8,190ppm Ta und 1m mit 2,880ppm Ta BBRC040: 5m mit 414ppm Ta inkl. 1m mit 1,535ppm Ta BBRC018: 7m mit 349ppm Ta inkl. 1m mit 2,080ppm Ta BBRC005: 12m mit 263ppm Ta inkl. 1m mit 1,645ppm Ta Aber auch Lithium und Beryll wurden bei den Bohrungen gefunden. Hier die besten Ergebnisse daraus: BBRC017: 2m mit 10,505ppm Li inkl. 1m mit 20,100ppm Li BBRC005: 2m mit 1,000ppm Be inkl. 1m mit 1,160ppm BBRC009: 2m mit 913ppm Be inkl. 1m mit 1,490ppm Australian Vanadium hat nach diesen Ergebnissen einmal das Projekt gestoppt und die weitere Zahlung von USD 750.000 eingestellt. Durch die bestätigten...

