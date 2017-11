Bitcoin Group SE: Ethereum-Handel auf Bitcoin.de gestartet

Herford, 24. November 2017 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) erweitert nach erfolgreicher Beendigung der Beta-Phase mit der Aufnahme des Handels von Ethereum (ETH) ihr Angebot auf Deutschlands einzigem regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen Bitcoin.de - einer 100-Prozent-Tochter der Bitcoin Group SE. Durch die Handelsaufnahme der Währung trägt die Unternehmensgruppe der hohen Nachfrage nach Kryptowährungen im Allgemeinen und Ethereum im Speziellen Rechnung. Diese spiegelt sich vor allem in der dynamischen Kursentwicklung der Kryptowährung Ethereum wider. Seit Jahresanfang legte der Kurs um mehr als 3.000 Prozent zu und steht derzeit bei rund 340 Euro pro Einheit.

Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell über 39 Mrd. US-Dollar ist Ethereum weltweit die Kryptowährung Nummer 2 hinter Bitcoin. Im Gegensatz zu Bitcoin greift Ethereum auf eine alternative Anwendungsart der Blockchain-Technologie zu. Die zugrunde liegenden Computerprotokolle, die sogenannten Smart Contracts, sorgen bei Ethereum für eine unkompliziertere und schnellere Abwicklung. Dies macht Ethereum vor allem für den Einsatz für Transaktionen zwischen Unternehmen interessant. Laut eigenen Angaben der neu gegründeten Enterprise Ethereum Alliance sind mit der Aufnahme von Hewlett Packard bis Oktober 2017 mehr als 200 Unternehmen der Organisation beigetreten. Bitcoin wird dagegen eher als Zahlungsplattform geschätzt, vornehmlich im Endkundenbereich.

"Neben Bitcoin und Bitcoin Cash besitzt Ethereum die größte Akzeptanz bei Investoren. Daher ist es für uns nur logisch, dass wir Bitcoin.de-Kunden nun die Möglichkeit anbieten, Ethereum auf unserem etablierten Handelsplatz unkompliziert und vor allem sicher zu kaufen und auch zu verkaufen. In den nächsten Monaten wollen wir sukzessive weitere Kryptowährungen in den Handel gegen Euro aufnehmen. Darüber hinaus planen wir, auch den Handel von Kryptowährungen gegen Kryptowährungen anzubieten. Der Siegeszug von Kryptowährungen scheint nicht aufzuhalten zu sein. Selbst IWF-Direktorin Christine Lagarde sagte auf der jüngsten Bank-of-England-Konferenz, dass sie sich vorstellen könne, dass Kryptowährungen nationale Währungen in Staaten mit schwachen Institutionen ersetzen könnten", sagt Michael Nowak, Geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.

Weitere Informationen zur Deutschlands einzigem regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen finden Interessierte unter www.bitcoin.de.

Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100% der Anteile an der Bitcoin Deutschland AG, die Deutschlands einzigen regulierten Handelsplatz für die digitale Währung Bitcoin unter Bitcoin.de betreibt.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter www.bitcoingroup.com

Kontakt: Bitcoin Group SE Michael Nowak Nordstraße 14 32051 Herford E-Mail: ir2017@bitcoingroup.com Telefon: +49.5221.69435.20 Telefax: +49.5221.69435.25 Website: www.bitcoingroup.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bitcoin Group SE Nordstrasse 14 32051 Herford Deutschland Telefon: +49.5221.69435.20 Fax: +49.5221.69435.25 E-Mail: ir2017@bitcoingroup.com Internet: www.bitcoingroup.com ISIN: DE000A1TNV91 WKN: A1TNV9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

