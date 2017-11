Zuletzt vor allem im September lief bei Continental der Reifen rund. Von 188 Euro stieg die Aktie in kurzer Zeit auf 218 Euro an. Das war nach kurzer Konsolidierung aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn die Notierungen kletterten weiter nach oben auf ein Hoch bei 224,15 Euro und erreichten dadurch den höchsten Stand seit Dezember 2015. Als die Aktie zuletzt marktbedingt auch etwas leichter notierte, markierte sie durch ihre zuletzt gesehenen Tiefs am Hoch von Mai bei 210,35 Euro eine bedeutende Unterstützung, die für den weiteren Weg nach oben nun nicht mehr unterschritten werden sollte. In der Mehrheit äußerten sich Analysten zuletzt positiv zur Aktie. Das US-Analysehaus Bernstein Research beließ seine Bewertung der Continental-Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von 240 Euro. Die Schweizer Großbank UBS bekräftigte seine Prognose von 230 Euro mit einer Einstufung auf Kaufen. Positiver äußerte sich die französische Société Générale und erhöhte ihr Ziel sogar von 225 auf 245 Euro. Aus den Analysen der letzten drei Monate ergab sich auf eine Sicht von zwölf Monaten bereits zuletzt ein durchschnittliches Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...