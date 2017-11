Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 1465 auf 1545 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Ende August hätten sich die Kundenbewertungen für den Billigflieger verbessert, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die im Januar anstehenden Zahlen für das erste Geschäftsquartal seien der nächste Kurskatalysator. Das Unternehmen habe mit den 2017er-Zahlen bereits gezeigt, dass es in puncto Gewinndynamik die Wende geschafft habe./bek/ajx Datum der Analyse: 24.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2017-11-24/11:18

ISIN: GB00B7KR2P84