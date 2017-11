DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Strategie für nachhaltige Profitabilität greift in den ersten neun Monaten 2017

Corporate News

DEAG: Strategie für nachhaltige Profitabilität greift in den ersten neun Monaten 2017

- Signifikante EBIT-Steigerung von mehr als 6,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2017 gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert

- Wie bereits im Vorjahr erneut sehr starkes Schlussquartal 2017 erwartet

- Event-Pipeline weist erstmals mehr als 2,2 Mio. bereits fest verkaufte Tickets für zukünftige Veranstaltungen aus

Berlin, 24. November 2017 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG), Berlin, (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G), sieht sich mit der Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den fortgeführten Bereichen nach dem dritten Quartal 2017 in der eingeschlagenen Strategie für eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität bestätigt. So wuchs das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten neun Monaten 2017 auf 1,1 Mio. Euro (EBITDA: 2,1 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr (0,2 Mio. Euro). Sehr viel deutlicher fiel die EBIT-Steigerung mit 6,9 Mio. Euro gegenüber dem bereinigten Vergleichswert des Vorjahres in Höhe von -5,8 Mio. Euro (nach Berücksichtigung von Sondereffekten aus der Jahrhunderthallen-Transaktion) aus. Auch der Umsatz entwickelte sich mit 108,1 Mio. Euro um rund 15,7% besser als im Vorjahr (93,5 Mio. Euro).

Für den weiteren Geschäftsverlauf 2017/2018 gestalten sich die Voraussetzungen sehr positiv. Wie bereits im Vorjahr wird der Saisonhöhepunkt 2017 mit einem sehr starken Weihnachtsgeschäft und entsprechend signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeiträgen im vierten Quartal erwartet. Damit sieht sich der Vorstand auch in seinen Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2017 bestätigt. Zudem kann DEAG erstmals mehr als 2,2 Mio. bereits fest verkaufte Tickets für zukünftige Veranstaltungen vermelden und verfügt damit über eine ausgezeichnet gefüllte Event-Pipeline.

Prof. Peter L.H. Schwenkow, Vorstandsvorsitzender und Gründer der DEAG, zeigt sich zufrieden: "Um DEAG wieder nachhaltig profitabel zu machen, haben wir uns auf profitable Geschäftsfelder fokussiert. So haben wir unsere Geschäftsfelder erweitert, defizitäres Geschäft beendet und hoch attraktives Neugeschäft hinzugewonnen. Die ersten neun Monate und insbesondere das dritte Quartal zeigen, dass wir uns damit auf dem absolut richtigen Weg befinden. Die mehr als 2,2 Mio. bereits verkauften Tickets für kommende Veranstaltungen bieten uns zudem eine sehr hohe Planungssicherheit. Mit diesen Voraussetzungen sehen wir uns auch für das Jahr 2018 ausgezeichnet aufgestellt, um weiter zu wachsen und unsere Profitabilität zu steigern."

Der vollständige 9-Monatsbericht 2017 steht im Laufe des Tages auf der Website des Unternehmens zum Download bereit.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Mit dem eigenen Vertriebsgeschäft, der mytic myticket AG, an dem zwei große Medienhäuser aus dem Print- und TV-Bereich beteiligt sind, wird eine steigende Profitabilität und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells erreicht. Rund 2.500 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken E-Commerce-Plattformen "MyTicket".

Die Kern-Geschäftsfelder der DEAG umfassen die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, das wachstumsstarke Segment Family Entertainment sowie Arts + Exhibitions. Insbesondere der Bereich Family Entertainment ist ein elementarer Baustein für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Ein Netzwerk mit starken Partnern positioniert die DEAG hervorragend im Markt als international tätigen Live-Entertainment-Konzern.

Die Aktien der DEAG (ISIN: DE000A0Z23G6 | WKN: A0Z23G | ERMK) notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse.

IR-Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel: +49-611-20585528 E-Mail: deag@cometis.de

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft I Potsdamer Straße 58 I 10785

Berlin fon +49-30-810 75-0 I fax +49-30-810 75-519 I info@deag.de I www.deag.de

Sitz Berlin I Amtsgericht Charlottenburg I HRB Nr. 69474 I St.-Nr: 29/225/03674 I USt-ID: DE193569522 Vorstand: Prof. Peter L. H. Schwenkow (Vorsitzender), Christian Diekmann, Detlef Kornett, Ralph Quellmalz I Vorsitzender des Aufsichtsrats: Wolf-D. Gramatke

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6 WKN: A0Z23G

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London

