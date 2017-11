HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des Batterieherstellers und Börsenneulings Voltabox mit "Buy" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei gut positioniert, um aus dem starken strukturellen Trend hin zur Elektromobilität und dem Wandel in Richtung Lithium-Ionen-Technologie deutlich Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Torben Teichler in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl

Datum der Analyse: 24.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4LE9

AXC0105 2017-11-24/11:51