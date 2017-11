Die Börsenblogger um 12: DAX legt zu, Volkswagen, RWE & thyssenkrupp im Fokus

Die ganz große Gegenbewegung ist es noch nicht. Trotzdem können sich Anleger am Freitagmittag über ein leichtes Plus im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) freuen Stabilisierend wirken erneut gute Konjunkturdaten. Dieses Mal in Form eines neuen Rekordwertes für das ifo Geschäftsklima.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.033

MDAX -0,0% 26.682

TecDAX +0,1% 2.575

SDAX -0,1% 11.762

Euro Stoxx 50 +0,3% 3.581

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Die VW-Aktie setzt ihren Höhenflug fort, nachdem die Wolfsburger Investoren zuletzt mit ihren Investitionsplänen und Finanzzielen überzeugen konnten.

