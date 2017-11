Hannover (ots) - Rund 50 Milliarden Dinge werden in den nächsten zwei Jahren mit dem Internet verbunden sein. Handys, Tablets, Ampeln, Autos, Maschinen, Insulinpumpen, Flugzeugtriebwerke. Das Internet der Dinge vernetzt die Welt und wird sie ändern. Und es ergibt sich für Unternehmen aller Branchen neues Wertschöpfungspotenzial, denn schon 2020 sollen Studien zufolge bis zu 85 Prozent aller Unternehmen IoT-Anwendungen nutzen. Auf der CEBIT 2018, Europas Business-Festival für Innovation und Digitalisierung, steht das Thema ganz oben auf der Agenda. Die Software AG und der Telekommunikations-Konzern Vodafone zeigen konkrete Anwendungen.



Software AG zeigt Vernetzung zu Hause und in der Fabrik



Da die Software AG zu den technologischen Marktführern bei IoT gehört, wird der Schwerpunkt des Auftritts auf der CEBIT 2018 auf innovativen IoT-Anwendungsfällen liegen: Von Smart Devices im intelligenten Zuhause bis zur vernetzten Fabrik der Zukunft zeigen die Darmstädter neue Anwendungsfelder im Internet of Things. "Das neue Format, mit dem die CEBIT in den Sommer 2018 starten wird, hat uns sofort überzeugt. Als Festival digitaler Innovationen wird die CEBIT nun neuen disruptiven Geschäftsmodellen im Markt gerecht", sagt Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG. "Unser Schwerpunkt ist das Internet der Dinge, ein Thema, das unsere Arbeits- und Lebenswelt in den nächsten Jahren radikal verändern wird. Wir haben beispielsweise mit ADAMOS, einer Allianz von Weltmarktführern des Maschinenbaus, gezeigt, wie die digitale Produktion von morgen aussehen kann. Die Potenziale dieser Technologie werden wir mit vielen spannenden Showcases in Hannover demonstrieren."



Vodafone präsentiert mobiles IoT



Ohne hochleistungsfähige Netze und hohe Übertragungsraten werden sich allerdings nicht alle Potenziale im Internet der Dinge heben lassen, meint Vodafone-Deutschland-Chef Dr. Hannes Ametsreiter. "Daher werden wir massiv in modernste Glasfasertechnologie investieren, um das Internet der Dinge möglich zu machen. Aber das IoT ist auch mobil - deshalb treiben wir schon jetzt den Aufbau des nächsten, des schnellen Mobilfunkstandards 5G mit aller Kraft voran. Nur mit 5G und den extrem kurzen Latenzzeiten wird Kommunikation in Echtzeit möglich - und damit Anwendungen wie etwa das autonome Fahren." Das neue Konzept der CEBIT biete die große Chance, Technologie noch emotionaler zu inszenieren. "Der Umbau der CEBIT macht sie zukunftsfähig. Wir als Mobilfunkunternehmen nutzen die Chance, die neue CEBIT mitzugestalten und damit Europas wichtigste Plattform für Innovation und Digitalisierung entscheidend mitzuprägen."



IoT ist Rückgrat der Digitalisierung - und eines der Topthemen der CEBIT 2018



Das Internet der Dinge verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial in der internationalen Wirtschaft und ist deshalb auch eines der Topthemen der CEBIT 2018. "Die Vernetzung der Welt schreitet voran - daraus entstehen großartige Geschäftspotenziale", sagt Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG. "Das IoT ist das Rückgrat der Digitalisierung - und mit der Software AG und Vodafone haben wir zwei der weltweit technologisch führenden Unternehmen für die CEBIT gewonnen."



d!talk-Bühne: Ina Schieferdecker testet IoT



Nicht nur im Ausstellungsbereich, auch auf den Konferenzbühnen der CEBIT 2018 wird das Thema IoT ausgiebig präsentiert und diskutiert. Ein Highlight im Konferenzprogramm ist sicherlich Prof. Ina Schieferdecker, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin. Schieferdecker entwickelt Testautomatismen und befasst sich unter anderem damit, wie Netztechnologien zur digitalen Transformation in der Gesellschaft, in der Industrie und im Leben beitragen. Am CEBIT-Dienstag, 12. Juni, spricht sie auf der Expert Stage in Halle 13 über die aktuellen Herausforderungen beim Einsatz von IoT-Anwendungen. "Das industrielle Internet of Things, Machine-to-Machine-Kommunikation, Fog-/Edge-/Cloud- und Mobile-Computing sowie Data Analytics bringen eine völlig neue Generation kritischer Infrastrukturen hervor, die ihrerseits immens hohe Anforderungen an Ingenieurleistungen sowie Sicherheitstechnologien stellen", betont Schieferdecker.



IoT als zentraler Wachstumsmarkt



Grundsätzlich gehört das Internet der Dinge zu den zentralen Wachstumsmärkten für die gesamte Technologiebranche. Es wird Industrien, Unternehmen und die Gesellschaft dramatisch verändern, darüber herrscht allgemeine Einigkeit. In den kommenden Jahren sind Zuwächse in Milliardenhöhe zu erwarten, sowohl bezüglich der vernetzten Geräte als auch bezüglich der Umsätze. Im IoT der Zukunft werden die "Dinge" zu selbst denkenden, lernenden Objekten, die ihr Verhalten dynamisch ändern. Vorausschauende Analysen, Maschinenlernen und künstliche Intelligenz (KI) sind die Basis einer neuen Generation von IoT-Anwendungen: Predictive Maintenance, medizinische Diagnostik, selbst fahrende Autos, Robotik und ganz allgemein die Bereicherung des menschlichen Ichs durch intelligente Analytik stehen hier auf dem Zukunftsprogramm.



Über die Software AG



Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.softwareag.com.



Über die CEBIT 2018



Alles neu: Die CEBIT wird im Juni 2018 zu Europas Business-Festival für Digitalisierung und Innovation. Ihre vier Elemente ermöglichen den Rundumblick auf die Digitalisierung von Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft. In der d!conomy finden Fachbesucher alles, was für die Digitalisierung in Unternehmen und Verwaltung notwendig ist. Bei d!tec geht es bei den Startups um disruptive Geschäftsmodelle und bei den Forschungsinstituten um Technologien von morgen und übermorgen. Auf den Bühnen von d!talk kommen Visionäre, Querdenker, Kreative und Experten aus aller Welt zu Wort. Das emotionale Herzstück der CEBIT ist der d!campus, der Platz zum Netzwerken in Lounge-Atmosphäre, für Streetfood und Livemusik. Die CEBIT 2018 startet am Montag, 11. Juni mit einem Konferenz- und Medientag, die Ausstellung beginnt am Dienstag, 12. Juni. Die Messehallen sind von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, der d!campus bis 23 Uhr. Der CEBIT-Freitag geht von 10 bis 17 Uhr.



OTS: Deutsche Messe AG Hannover newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13314 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13314.rss2



Ansprechpartner für die Redaktion: Hartwig von Saß Tel.: +49 511 89-31155 E-Mail: hartwig.vonsass@messe.de



Weitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter: www.messe.de/presseservice