Für den insolventen Küchenhersteller Alno findet sich kein Käufer, die Bänder stehen endgültig still. Für die meisten Käufer der Premiumküchen geht es wohl glimpflich aus. Die Küchenhändler trifft es weit schlimmer.

Anfang des Jahres haben Händler noch guten Gewissens Küchen der Premiummarke Alno verkauft. Dem Hersteller mit Sitz in Pfullendorf ging es zwar schon lange schlecht, aber daran waren die Verkäufer gewöhnt. Wenn es richtig eng wurde, tauchte bislang noch immer ein Investor auf, der frisches Geld ins Unternehmen steckte. Diesmal aber kam alles anders als gewohnt. Im Sommer meldete Alno Insolvenz an. Am Freitag gab Insolvenzverwalter Martin Hörmann bekannt, dass der einzige Kaufinteressent abgesprungen ist. Damit stehen nun bei Alno endgültig die Bänder still. In vielen Fällen geht das mit hohen Schäden für die Händler einher.

Chronik einer langen Krise

Seit 20 Jahren steckte Alno schon in der Krise, in den vergangenen zehn Jahren hat sich ein Verlust von 190 Millionen Euro angehäuft. Obwohl ein Restrukturierungsprogramm das nächste ablöste und die Deutschen mehr Geld in ihre Küchen stecken als je zuvor, verbrannte Alno nach den letzten veröffentlichten Zahlen operativ Geld. Dass der Pfullendorfer Traditionsbetrieb nicht schon eher aufgeben musste, grenzt an ein ökonomisches Wunder.

Ehemalige Kollegen bezeichnen den langjährigen Alno-Chef Max Müller als Künstler. Obwohl die Zahlen katastrophal ...

