Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 99 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er mache bei den Münchenern leichte Wettbewerbsvorteile bei der E-Mobilität und der Nachhaltigkeit aus, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit den Ergebnissen habe BMW die Markterwartungen nicht ganz erfüllt. Das gelte für den operativen Gewinn (Ebit) und für die Marge im Automobilgeschäft. Beim Nettogewinn habe der Autobauer von einer niedrigeren Steuerquote profitiert. BMW sollte in den kommenden Quartalen die Modelloffensive zugute kommen./bek/ajx Datum der Analyse: 24.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2017-11-24/12:16

ISIN: DE0005190003