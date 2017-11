"Mit der neuen Service-Einrichtung können wir frühzeitig Trends und Entwicklungen in der Region aufspüren und darauf reagieren. Indem wir den Kunden vor Ort maßgeschneiderte Lösungen anbieten, wollen wir noch stärker vom Wachstum der lokalen Wirtschaft profitieren", erklärt Hande Bucuklar, Managing Director von Wacker Kimya Ticaret. Das Technical Center wird zudem auch Kunden aus den angrenzenden Ländern betreuen. Es ist Teil des neuen Standorts von Wacker Kimya Ticaret im aufstrebenden Bezirk Atasehir.

Anhaltendes Wirtschaftswachstum in der Türkei

Mit dem Ausbau seiner lokalen Kompetenz in Anwendungstechnik und Service will der Konzern Kunden und Geschäftspartner vor Ort noch besser unterstützen. Wacker reagiert mit dem Technical Center auf das anhaltende Wirtschaftswachstum in der Türkei. "Mit den steigenden Absätzen unserer Kunden wachsen auch die Qualitäts- und ...

