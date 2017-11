Der wohl bekannteste und weltweit erfolgreichste Value-Investor Warren Buffett macht aus seiner Investment-Philosophie kein Geheimnis und er versteht es, auch schwierige Zusammenhänge leicht verständlich zu präsentieren.Auf CNBC beantwortet er schon seit Jahren immer mal wieder mehrere Stunden lang Fragen von Anrufern und gibt dabei kluge Ratschläge, wie Anleger sich verhalten sollten - und was sie auf jeden Fall vermeiden müssen.Fühle dich nicht schlecht, wenn der Aktienmarkt fälltBuffett sagte, er habe am Freitagabend Aktien gekauft und am Montagmorgen ...

