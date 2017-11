Liebe Leser,

der Abwärtstrend ist in vollem Gange und zieht die Aktie auch in dieser Woche nach unten. Dadurch wurde nun auch der gleitende Durchschnitt (200) auf Wochenbasis durchkreuzt, was zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen dürfte. Bei der 15-Euro-Marke wurde zudem auch das 38,20 % Fibonacci Retracement unterschritten, sodass nun das 23,60 % Retracement in den Fokus der Anleger rücken könnte.

Aktueller Blick auf den Chart: Nächste Unterstützung findet sich bei 14,38 Euro!

Der ... (Johannes Weber)

