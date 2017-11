Munich Re - Long-Chance nach Pullback

Ingmar Königshofen,

Gut neun Wochen dauerte die letzte Rally bei dem Papier der Münchener Rück an und brachte entscheidende Impulse mit sich, kurzfristig steckt der Wert zwar in einem regelkonformen Pullback, dieser bietet auf der anderen Seite aber hervorragende Handelsgelegenheiten.

Unbestreitbar bleibt die Tatsache einer groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 140,00 sowie die Jahreshochs aus 2015 von 206,50 Euro seit Anfang 2014. Nach dem letzten Test der unteren Zone kehrten wieder Käufer in die Aktie zurück und drücken diese zunächst bis in den Bereich von 190,00 Euro aufwärts. Nach einem Rücksetzer auf 166,60 Euro begann die angesprochene neunmonatige Kursrally auf ein Verlaufshoch von 199,00 Euro.

Damit wurde zeitgleich aber auch das letzte Widerstandsniveau überwunden, wodurch nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt worden ist. Zwischendurch hat sich aber ein regelkonformer Pullback eingeschaltet und drückte die Notierungen der Münchner Rück-Aktie zurück auf das Ausbruchsniveau von 190,00 Euro. Dieser Bereich eignet sich nach aktueller Wochenkerzen Darstellung Ideal für einen strategischen Long Einstieg und kann über entsprechende Instrumente nachgehandelt werden.

Vielversprechendes Setup

Mittelfristig orientierte Anleger haben nun die Chance durch einen direkten Long-Einstieg an einer potenziellen Aufwärtsbewegung an die Jahreshochs aus 2015 bei 206,50 Euro zu partizipieren und hierdurch an einer Fortsetzung der Anfang September gestarteten Kursrally teilzunehmen. Abgesichert kann eine Investition über das Kursniveau von zunächst 183,90 Euro, jedoch sollte der Stop bei steigenden Notierungen auch konsequent nachgezogen.

Abgaben unter 179,99 Euro würden das bisher bullische Setup jedoch erheblich stören und Abgaben auf die jüngsten Verlaufstiefs von 166,60 Euro hervorrufen. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Durchschnittslinie und dürfte für eine kurzfristige Stabilisierung sorgen. Dennoch würde sich das Chartbild entsprechend eintrüben und eine Rückkehr zurück an die Jahreshochs aus 2015 massiv erschweren.

Widerstände: 190,80; 191,80; 192,90; 194,15; 195,00; 196,10 Euro

Unterstützungen: 188,35; 187,15; 185,00; 183,95; 182,00; 178,50 Euro

Münchener Rück in EUR im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2017 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

Münchener Rück in EUR im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.11.2012 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0008430026

Investmentmöglichkeiten

Turbo-Bull Open End auf Münchener Rück für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Münchener Rück

HU8KMB 3,75 152,151046 19,69

5,09 Münchener Rück HW4KZ7 1,91 170,894971 9,79

10,02

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2017; 12:12 Uhr

Turbo-Bear Open End auf Münchener Rück Börse für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Abstand zum Knock-Out in Prozent Hebel Münchener Rück HU9REU 3,59 225,608373 19,16 5,20 Münchener Rück

HW8MXG 0,90 197,835372 4,49

21,27

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2017; 12:13 Uhr

