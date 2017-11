Weiterstadt (ots) -



- SKODA SUPERB ist 'Aufsteiger des Jahres 2017' in der Mittelklasse - 'Neueinsteiger des Jahres': SKODA KODIAQ fährt auf Platz eins - SKODA gewinnt das Ranking 'TopPerformer 2017' unter den Importmarken - Spezielle Ansprechpartner für Flottenkunden: mehr als 130 SKODA Großkunden-Leistungszentren in Deutschland



Dreifacherfolg für SKODA bei 'TopPerformer 2017': Das Fachmagazin 'Autoflotte' kürt SKODA zum besten Importeur, zeichnet das Flaggschiff SUPERB als 'Aufsteiger des Jahres' in der Mittelklasse aus und ernennt das große SUV KODIAQ zum 'Neueinsteiger des Jahres'. Grundlage für die Bewertung der 'TopPerformer' sind Daten des Branchendienstleisters Dataforce.



"Modernste Technik, überdurchschnittliches Platzangebot und attraktives Preis-/Wertverhältnis: Mit diesen Qualitäten bietet SKODA insbesondere Flottenkunden ein interessantes Paket. Unsere Modelle überzeugen mit hohem Werterhalt und zählen auch im Hinblick auf die Gesamtkosten des Fahrzeugbetriebs zu den Topangeboten im Markt", sagte Stefan N. Quary, Vertriebschef SKODA AUTO Deutschland, bei der Verleihung im Rahmen des 'Autoflotte' FuhrparkMonitors in Frankfurt am Main. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen. Sie unterstreichen, dass SKODA für Flottenkunden besonders attraktive Angebote bereithält", so Quary weiter.



Bei 'TopPerformer 2017' - der dritten Auflage der Auszeichnung von 'Autoflotte' - traten Marken und Modelle in insgesamt 17 Kategorien an. Um die Gewinner zu bestimmen, hat der Branchendienstleister Dataforce Neuzulassungen von deutschen Flottenbetreibern ausgewertet, deren Bestand mindestens drei Pkw oder Transporter umfasst. Entscheidend sind dabei drei Kennzahlen: das Wachstum eines Modells im Vergleich zum Vorjahr, der Marktanteil im jeweiligen Fahrzeugsegment sowie der Segmentwachstumsanteil, der den Anteil des absoluten Wachstums eines Modells an der Summe der Zuwächse im Segment widerspiegelt.



Marke SKODA und Topmodell SUPERB sind 'TopPerformer 2017'



Für die Markenwertungen werden die Kennzahlen der einzelnen Modelle zu einem Gesamtergebnis errechnet. Dabei erzielte SKODA das beste Ergebnis der Importeurskategorie und erhält damit die Auszeichnung 'TopPerformer 2017'. Auch der SKODA SUPERB setzt sich in seiner Wertung durch und erzielt die meisten Punkte unter allen Mittelklassemodellen. Damit darf sich das Flaggschiff mit dem renommierten Titel 'TopPerformer 2017' schmücken.



Bei Flottenkunden steht insbesondere der SKODA SUPERB COMBI hoch im Kurs: Kein Modell wächst im relevanten Flottenmarkt stärker als die Kombiversion des SKODA Topmodells. Ihr Segmentanteil beträgt aktuell 10,6 Prozent. Damit belegt der SUPERB COMBI den beachtlichen fünften Rang in seinem Segment.



'Neueinsteiger des Jahres': SKODA KODIAQ belegt ersten Platz Im März startete der SKODA KODIAQ auf dem deutschen Markt. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres wurden in Deutschland 7.730 KODIAQ neu zugelassen. Auch Flottenkunden schätzen das attraktive SUV: 'Autoflotte' zeichnet den KODIAQ als 'Neueinsteiger des Jahres 2017' aus - als Bewertungsgrundlage dienen Daten von Dataforce zum Zulassungsvolumen im relevanten Flottenmarkt in den ersten sechs Monaten ab Marktstart. Sein Segmentanteil beträgt per September 6,6 Prozent. Tendenz steigend.



Großkunden-Leistungszentren mit maßgeschneiderten Flottenservices Deutschlandweit bieten mehr als 130 SKODA Großkunden-Leistungszentren ein professionelles Full-Service-Spektrum, das den Fuhrparkbetrieb des Kunden effizient unterstützt. So stehen Geschäftskunden speziell geschulte Ansprechpartner zur Seite - von der Finanzierung bis zur Leasingrücknahme. Die Rundumbetreuung umfasst zudem eine Mobilitätsgarantie und die 24-Stunden-Annahme im Werkstattbereich.



