Markenzeichen Karo-Pullunder: Luke Mockridge, Max Giesinger und Olaf Schubert gründen in "LUKE! Die Woche und ich" am Sonntag, 26. November, um 22:45 Uhr, in SAT.1 die "Schülerband" Blue Elephant. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt widmen die drei "Jungmusiker" AC/DC und dem in dieser Woche verstorbenen Gründer und Gitarristen Malcolm Young mit ihrer Interpretation von "Highway To Hell". Wie die Findung des Bandnamens läuft? Luke Mockridge holt sich beim Publikum Unterstützung: "Ein guter Bandname braucht immer eine Farbe und ein Tier. Sagt mal eine Farbe! Blau. Ok. Und ein Tier? Elefant. Gut. Dann heißen wir Blue Elephant."



Eine weitere Premiere: Max Giesinger, der gleichzeitig mit seinen eigenen Musikern in dieser Woche die Studioband bei "LUKE! Die Woche und ich" stellt, singt zum ersten Mal seinen Hit "Wenn Sie Tanzt" auf Italienisch. Da traut selbst Gastgeber und Halb-Italiener Luke Mockridge seinen Ohren kaum ...



"LUKE! Die Woche und ich" - am Sonntag, 26. November, 22:45 Uhr, in SAT.1



