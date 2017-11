Unterföhring (ots) - Stars, Stars, Stars! Im Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 17. Dezember 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1 rocken neben den TVOG Finalisten internationale Spitzen-Künstler die Bühne: Der derzeit weltweit erfolgreichste Musiker Ed Sheeran, die mehrfach ausgezeichneten Sängerinnen Rita Ora, Beth Ditto und Kelly Clarkson, sowie Erfolgs-Singer-Songwriter James Blunt machen TVOG zu einem außergewöhnlichen Musik-Spektakel. Die Tickets für die Musikshow waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft - der Ansturm war so groß, dass zwischenzeitlich sogar kurz die Server zusammenbrachen.



Über die internationalen Gast-Acts:



Ed Sheeran - der derzeit erfolgreichste Künstler weltweit. Sein aktuelles Album "Divide" ist das bis dato meistverkaufte internationale Album des Jahres und erreichte in Deutschland Doppel-Platin-Status. Alle Single-Auskopplungen ("Shape Of You", "Castle On The Hill", "Galway Girl") sind Mega-Hits - der aktuellste Song "Perfect" ist auf Platz 3 der deutschen Single-Charts. Kein Wunder, dass seine Stadion-Tour 2018, die auch mit fünf Konzerten durch Deutschland führt, restlos ausverkauft ist.



Rita Ora rockt "The Voice"! Nachdem die 26-Jährige 2016 Coach bei "The Voice UK" war, mischte sie sich dieses Jahr in Deutschland unter die Talente und performte in einer Blind Audition "Your Song" - ihren bisher größten Hit in Europa, den sie zusammen mit Ed Sheeran geschrieben hat. Mit über 20 Millionen weltweit verkaufter Singles, sieben verschiedenen Platin-Songs und über einer Milliarde weltweiter Streams, gehört Rita Ora zu den führenden Stimmen des Pop. Gerade hat sie ihre neue Single "Anywhere" veröffentlicht.



James Blunt - belebt das Songwriting-Genre neu. Bis heute ging sein Album "Back To Bedlam" (2005) fast 15 Millionen mal über die Ladentheke und ist damit eines der erfolgreichsten Debütalben der Musikgeschichte. In seiner Karriere verkaufte der "You're Beautfiul"-Sänger bislang über 37 Millionen Tonträger. Im März 2017 kehrt James Blunt mit dem Album "The Afterlove" auf die Bühne zurück - die neuste Single heißt "Don't Give Me Those Eyes".



Kelly Clarkson - vom Talent zum Coach. 2002 gewann die Amerikanerin die erste Staffel der US-amerikanischen Castingshow "American Idol". Mit über 25 Millionen verkauften Alben und 39 Millionen Singles, darunter 17 Multi-Platin-, Platin- oder Gold-Singles, ist die 35-Jährige damit die erfolgreichste Teilnehmerin einer Castingshow und eine der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen. Im Oktober 2017 veröffentlichte sie ihr achtes Studioalbum "Meaning Of Life" - die erste Single-Auskopplung heißt "Love So Soft". Im kommenden Jahr übernimmt die Sängerin in den USA den Platz als Coach bei "The Voice".



Beth Ditto - Frontfrau, Mode-Ikone und Feministin. Siebzehn Jahre war Beth Ditto Frontfrau der weltweit erfolgreichen Alternative-Punk-Pop-Band "Gossip". Die Band veröffentlichte fünf Studio-Alben und wurde für ihre Hit-Single "Heavy Cross" hierzulande mit Dreifach-Platin ausgezeichnet. Am 16. Juni 2017 veröffentlichte sie ihr mit Spannung erwartetes Solo-Debütalbum "Fake Sugar".



