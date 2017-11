Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Societe Generale nach der Kursschwäche infolge der jüngsten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Klarheit bei den Rechtsstreitigkeiten bleibe der zentrale Punkt bei der französischen Großbank, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Niedrige Erwartungen am Markt böten die Chance auf Positives in puncto Kostenmanagement und einer Erholung im Heimatmarkt./bek/ajx Datum der Analyse: 24.11.2017

ISIN: FR0000130809