DGAP-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss BASF SE: BASF bestätigt Gespräche mit Letter One 24.11.2017 / 14:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ludwigshafen - 24. November 2017 - BASF führt Gespräche mit Letter One über einen möglichen Zusammenschluss des Oil & Gas-Geschäfts der BASF-Gruppe mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten Oil & Gas-Geschäfts von Letter One. BASF würde die Aktienmehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Mittelfristig wäre ein Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens eine Option. Der Ausgang der Gespräche ist offen und es besteht keinerlei Gewissheit, dass eine Transaktion vollzogen wird.

Die Öl-und-Gas-Aktivitäten der BASF sind in der Wintershall-Gruppe zusammengefasst. Wintershall konzentriert sich auf die Exploration und Produktion in öl- und gasreichen Regionen in Europa, Nordafrika, Russland und Südamerika sowie im Nahen Osten. Gemeinsam mit Gazprom ist das Unternehmen zudem in Europa im Transport von Erdgas aktiv. Der Umsatz des Segments Oil & Gas der BASF-Gruppe lag im Gesamtjahr 2016 bei rund 2,8 Milliarden EUR, das EBITDA betrug rund 1,6 Milliarden EUR und das EBIT rund 500 Millionen EUR.

BASF beabsichtigt, derzeit keine weiteren Stellungnahmen hierzu abzugeben.

