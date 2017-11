Halbleiterindustrie: Infineon und Intel im Fokus der Anleger

Die Stimmung in der Halbleiterindustrie könnte kaum besser sein. Zuletzt hat die Researchfirma Gartner prognostiziert, der Markt werde im laufenden Jahr um 19,7 Prozent auf 411,1 Mrd. Dollar wachsen. Das wäre das größte Plus seit dem Jahr 2010. Angetrieben wird das Wachstum vor allem von der boomenden Nachfrage nach Speicherchips.



Wie gut das Umfeld in der Branche ist, zeigt auch die Geschäftsentwicklung bei Infineon. Der DAX®-Konzern erfreut sich starker Nachfrage nach Chips für Autos, Industrieroboter und für Schnellladegeräte für Tablets. Das Unternehmen hat daher für das Geschäftsjahr 2017/18, das im September endet, ein Umsatzplus von sieben bis elf Prozent in Aussicht gestellt, womit Infineon ein ähnlich starkes Wachstum wie im Vorjahr erreichen würde. "Wir gründen unser Wachstum auf viele unterschiedliche Säulen", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss. Die Aktie ist seit Jahresanfang um knapp 50 Prozent nach oben gestiegen und notiert damit auf dem Niveau von April 2002.



Produktidee: Open End-Turbo-Optionsschein auf Infineon Technologies Markterwartung Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Call 22,6341 EUR 10,98 TR00JA Fallende Kurse Put 26,6355 EUR 12,72 TD9EEV Stand: 24.11.2017 - 12:45 Uhr Die Basisinformationsblätter zu den genannten Produkten erhalten Sie u.a. über www.hsbc-zertifikate.de.



Die Intel-Aktie ist sogar auf den Stand von November 2000 geklettert. Der Halbleiterriese gleicht die flaue Nachfrage nach Chips für PCs mit einem steigenden Absatz von Halbleitern für Server aus, die wegen Cloud-Computing verstärkt gefragt sind. Gleichzeitig dringt der Konzern allmählich in das Geschäft mit Chips für selbstfahrende Autos und künstliche Intelligenz vor.



Die Aktien vieler Chipfirmen werden zudem von der Übernahmefantasie in dem Sektor angeheizt. So hat Broadcom ein Angebot von 130 Mrd. Dollar für den US-Anbieter von Mobilfunkchips Qualcomm vorgelegt. Das wäre die größte Akquisition aller Zeiten im Technologiesektor und würde ein Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als 200 Mrd. Dollar erschaffen. Um die Chancen für eine Genehmigung des Deals durch die US-Kartellbehörden zu verbessern, will Broadcom den Firmensitz von Singapur in die USA verlegen.



Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC