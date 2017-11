Die Feierlaune in der deutschen Wirtschaft hält an. Der Ifo-Geschäftsklimaindex erreicht ein neues Rekordhoch. Das sind gute Voraussetzungen für weiter steigende Aktienkurse. Bislang schafft der DAX auch sich über der Marke von 13.000 Punkten zu halten. Die Jahresendrallye ist damit noch nicht vom Tisch. Der krasse Nachzügler am deutschen Aktienmarkt, die Deutsche Bank, scheint Hoffnung zu schöpfen. Die Aktie will nach oben, so wie es derzeit aussieht. Zeit wäre es. Anleger, die sich kurzfristig 4,6 (14,1 p.a.) Prozent Rendite dazuverdienen wollen, könnten zu einem Bonus-Zertifikat (PR5ADC) auf die Deutsche Bank der BNP greifen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...