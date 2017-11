Liebe Leser,

bei der Solarworld AG fand in Bezug auf das laufende Insolvenzverfahren beim zuständigen Amtsgericht ein nicht öffentlicher Prüfungstermin statt. Die Gläubiger dürfte bestimmt interessieren, was sie noch für ihre Forderungen erhalten werden - sprich, was für eine Quote realistisch ist. Und nur wenn die Gläubiger ihr Geld erhalten haben, dann wird ein möglicher Rest an die Aktionäre verteilt. Um es noch einmal zu wiederholen: Danach sieht es derzeit nicht aus - sprich, die ... (Peter Niedermeyer)

