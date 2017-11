Kaufangebot zurückgenommen - der Investor, der den Gewa-Tower erwerben wollte, hat in dieser Woche überraschend sein Kaufangebot zurückgezogen. Dies teilte Ilkin Bananyarli von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH mit, der als vorläufiger Insolvenzverwalter der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG fungiert.

"Diese Nachricht ist ein Rückschlag"

Der Investor begründet seinen Schritt demnach damit, dass er das Projekt nicht realisieren könne, wobei kaufmännische Erwägungen nicht ausschlaggebend wären. "Diese Nachricht ist ein Rückschlag und kostet uns Zeit im Verkaufsprozess. In den vergangenen drei Monaten haben wir mit dem Investor einen Vertrag verhandelt. Wir waren uns in fast allen Punkten einig, doch jetzt kam leider überraschend der Rückzug des Investors", sagt Rechtsanwalt Bananyarli.

Zwei Angebote für GEWA-Tower

Zuletzt hatte es zwei konkrete Angebote von Investoren für den Erwerb des GEWA-Towers ...

