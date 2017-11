Die Deutsche Bank möchte Klarheit, wie sie nach dem Brexit mit Großbritannien umgehen soll. Die Folgen für Banken seien unklar. Außerdem möchte sie den Austausch zwischen der EU und Großbritannien erhalten.

Die Deutsche Bank fordert baldige Klarheit in den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens und macht sich für eine Übergangsperiode stark. "Die Uhr tickt", sagte Regulierungsvorstand Sylvie Matherat am Freitag auf der Handelsblatt Jahrestagung "European Banking Regulation (EBR) in Frankfurt. "Die Banken haben keine andere Wahl, als sich auf einen harten Brexit vorzubereiten." Bereits Anfang 2018 müssten sie Entscheidungen treffen, um ihre Kunden auch nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...