Kein Investor will den Küchenbauer Alno übernehmen. Damit ist das Ende der traditionsreichen Küchenmarke besiegelt. Nur die Billigtochter existiert weiter - beim Konkurrenten Nobilia.

Alno, das war der Küchenname, den wegen der Fernsehwerbung jedes Kind in Deutschland in den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts kannte. Aber von der Strahlkraft der einst größten deutschen Küchenmarke ist nichts mehr übrig geblieben. Ein Trauerspiel hat jetzt sein jähes Ende gefunden. Auch der letzte potenzielle Investor habe am Ende kein Kaufangebot abgegeben, nun werde der Geschäftsbetrieb eingestellt, teilte Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Freitag mit.

Überraschen kann das wirklich niemanden mehr, selbst die krisenerprobten Beschäftigten nicht, die immer gehofft hatten, ihren Arbeitsplatz zu retten. Aber seit dem Börsengang 1995 hat Alno in den allermeisten Jahren rote Zahlen geschrieben. 2016 vervielfachte sich der Verlust auf 67 Millionen Euro. Bei solchen Zahlen muss man sich schon eher wundern, warum es so lange schon bis zur Insolvenz gedauert hat.

"Wir haben gekämpft und alles versucht, um eine tragfähige Zukunftslösung für Alno zu finden", betonte Hörmann nach einer Mitarbeiterversammlung am Sitz in Pfullendorf. "Aber ohne einen Investor, der auch bereit gewesen wäre, entschlossen den Investitionsstau zu beseitigen und zudem erhebliche Mittel für die Fortführung des Geschäftsbetriebs investiert hätte, gibt es leider keine Zukunft für Alno." Er bedaure das sehr, sagte Hörmann, "denn ...

