Ein neues Reformpaket wird viele europäische Banken dazu zwingen, ihre Kapitaldecke zu stärken. Der Deutschen Bank werde das gelingen, sagt Regulierungschefin Sylvie Matherat - doch das braucht Zeit.

Die internationale Eigenkapitalreform für Banken, im Fachjargon "Basel IV" genannt, bringt viele Bankmanager in Europa in Wallung. Für Sylvie Matherat, Regulierungschefin der Deutschen Bank, gilt das nicht. "Wir haben da keine Emotionen. Wie auch immer die Regeln ausfallen, wir müssen uns anpassen", sagte sie am Freitag auf der Handelsblatt-Jahrestagung "European Banking Regulation" (EBR) in Frankfurt. Was die Reform für die Deutsche Bank in Zahlen bedeutet, wie viel frisches Eigenkapital das Institut benötigen wird, das weiß die Französin zwar, verraten will sie die Zahlen aber nicht.

Lange haben deutsche und französische Banken die internationale Bankenreform bekämpft, die schärfere Eigenkapitalregeln für die Branche mit sich bringt. Am 7. Dezember wollen sich die internationalen Notenbank- und Bankenaufsichtschefs auf das neue Regelwerk einigen, eine Pressekonferenz dazu wurde bereits anberaumt.

Für europäische Banken enthält der Kompromiss eine dicke Kröte: Die Freiheiten, die Banken bei der Kalkulation ihrer Risiken und damit ihres Kapitalbedarfs ermitteln, sollen beschnitten werden. Aus diesem Grund rechnen vor allem deutsche und französische Institute mit einem deutlich höheren Kapitalbedarf. "Ich weiß, dass uns dieser Wandel gelingt. Wir managen unsere ...

