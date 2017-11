Biosilu Healthcare AG: Barkapitalerhöhung um ca. EUR 5,0 Mio. und Strategiewechsel soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden

DGAP-Ad-hoc: Biosilu Healthcare AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung Biosilu Healthcare AG: Barkapitalerhöhung um ca. EUR 5,0 Mio. und Strategiewechsel soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden 24.11.2017 / 16:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt am Main, 24. November 2017 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Barkapitalerhöhung um ca. EUR 5,0 Mio. unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die bisherigen Aktionäre vorzuschlagen. Gleichzeitig wurde eine Änderung der Unternehmensstrategie in den Bereich der Informationstechnologie angestoßen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Biosilu Healthcare AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am MAin Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: hello@biosilu.com Internet: www.biosilu.com ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in München

