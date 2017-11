Bei EZB und Fed rätseln Notenbanker noch darüber, warum die Inflationsraten trotz der stabilen Konjunktur nicht schneller steigen. Unterdessen warnen Analysten bereits vor zu schnell steigenden Preisen.

Es scheint ein wenig, als stünde die Inflation quasi an einer Kreuzung, und könne sich nicht entscheiden, in welche Richtung es zukünftig gehen soll. Steigen die Preise in den nächsten Monaten schneller an als erwartet? Oder bleibt es dabei, dass die Preissteigerung trotz der stabilen wirtschaftlichen Lage weiterhin gering ausfällt? Während einige Finanzmarktanalysten in ihrem Konjunkturausblick für das kommende Jahr schon vor Ersterem warnen, sind die Notenbanker von Europäischer Zentralbank (EZB) und Fed gedanklich noch bei der Frage, warum die Inflation weiterhin so niedrig ist.

Die EZB hat am Donnerstag die Protokolle ihrer vergangenen Sitzung im Oktober veröffentlicht. Demnach rechnen Europas Zentralbanker weiterhin mit einer gedämpften Preissteigerung. Es gebe weiterhin nicht genug Anzeichen dafür, dass die Inflationsrate schon bald auf das von der EZB angestrebte Niveau klettert. Die Notenbank definiert Preisstabilität mit Inflationsraten von knapp unter zwei Prozent. Aktuell liegt der Gradmesser in der Euro-Zone bei 1,4 Prozent.

Mehr Kopfzerbrechen bereitet den Ratsmitgliedern die "Diskrepanz zwischen der anziehenden Konjunktur und der gedämpften Inflations- und Lohnentwicklung", heißt es im Protokoll. Zwar liefern die Notenbanker einige mögliche Erklärungsversuche wie externe Preisschocks (zum Beispiel der niedrige Ölpreis), eine Flaute am Arbeitsmarkt oder schlicht eine verzögerte Lohn- und Preisbildung. Einige Ratsmitglieder befürchten sogar, Effekte wie die Digitalisierung, strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt oder das insgesamt maue Wachstum der Weltwirtschaft könnten den ...

