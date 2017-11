Die NordLB hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Tickethändler und Veranstalter weise dank seines Wachstums im Stammgeschäft und auch wegen des Geschäftsausbaus in den internationalen Märkten weiterhin eine dynamische Entwicklung auf, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einer vorübergehenden Ergebnisbelastung im zweiten Quartal habe das Unternehmen sein Wachstumstempo zudem zwischen Juli und September erhöhen können. Durch internationale Zukäufe sei es dann auch auf einem guten Weg, die bisher schon starke Marktposition weiter auszubauen./kro/zb Datum der Analyse: 24.11.2017

