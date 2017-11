Wochenausblick: DAX hält sich über 13.000 Punkte. Auto- und Handelsaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Dank eines Endspurts kurz vor Wochenschluss konnte der DAX im Wochenvergleich doch noch ein Plus von rund 0,65 Prozent verbuchen. Der TecDAX bekam vor allem von ADVA Optical, Medigene und Pfeiffer Vacuum so viel Auftrieb, dass der Index wieder den mehrjährigen Höchststand erreichte.

Die Hängepartei bei der Regierungsbildung, der Anstieg des Euro/US-Dollar sowie der feiertagsbedingt ruhige Handel in den USA verhinderten, dass die Märkte insgesamt deutlich stärker zulegten.

In der kommenden Woche stehen eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA an. Bei den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Handels- und Autowerte.

Trader und Anleger aufgepasst.

Die HypoVereinsbank onemarkets Winterchallenge begann am Montag den 20.11. Spielen Sie mit und gewinnen Sie eins von insgesamt 15 attraktiven Preisen. Weitere Informationen finden Sie unter: tradingdesk.onemarkets.de/winterchallenge

Unternehmen im Fokus

Am Montag startet das Eigenkapitalforum in Frankfurt (bis 29.11). Bis zu 230 Unternehmen werden sich im Rahmen des Forums präsentieren. Zahlreiche Konzernchefs und Finanzvorstände werden Analysten und institutionellen Rede und Antwort stehen. Anleger sollten also vor allem Titel aus der zweiten Reihe, die sich dort präsentieren im Auge behalten.

Osram und Rocket Internet werden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal bekanntgeben. Borussia Dortmund lädt zur Hauptversammlung. Siemens veröffentlicht den Geschäftsbericht. Zum Wochenschluss werden Zahlen zum US-Autoabsatz veröffentlicht. Im Fokus werden zudem Handelskonzerne stehen. Zum einen wird der GfK-Index veröffentlicht. Zudem werden möglicherweise Umsatzzahlen zum Black Friday und Cyber Monday bekannt gegeben.

Charts im Fokus

BASF - Spekulation über Fusion Wintershall/Dea treibt die Aktie über 20-Tage-Durchschnittslinie

Covestro - zum Wochenschluss mit neuem Allzeithoch

Deutsche Lufthansa - die Luft wird dünn. EUR 30 erweist sich als harter Widerstand.

Wirtschaftsdaten

28.11.: Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

28.11.: USA - Verbrauchervertrauen, November

29.11.: USA - BIP Q3, zweite Schätzung

29.11.: USA - Anhörung von Fed-Präsidentin Yellen vor dem Gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses

29.11.: USA - US-Notenbank veröffentlicht Beige Book

30.11.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, November

30.11.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, November

30.11.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. November

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000 Punkte

Nach einem 170 Punktesprint auf 13.160 Punkte ging dem DAX die Puste aus und kippte nach Süden. Die Unterstützung bei 13.000 Punkten konnte allerdings verteidigt werden. Damit bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Es besteht somit weiter die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.200 Punkte. Sinkt der Index unter 13.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.900 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 7.11.2017 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.11.2010 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 56,36 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,42 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2017; 17:32 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,48 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,54 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2017; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Wochenausblick: DAX hält sich über 13.000 Punkte. Auto- und Handelsaktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).