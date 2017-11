Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein deutlich über den Erwartungen ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex hat dem deutschen Aktienmarkt am Freitag zu einem versöhnlichen Wochenausklang verholfen. Der ifo ist von seinem Rekordniveau im Vormonat im November nochmals deutlich gestiegen auf 117,5 von 116,8 Punkten. Die Prognose lag bei 116,7. Damit setzt sich die Serie zuletzt teils sehr robuster Konjunkturdaten aus Europa und Deutschland fort. Der DAX gewann 0,4 Prozent auf 13.060 Punkte.

BASF zogen mit Spekulationen über eine Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall an und waren mit Aufschlägen von 2,9 Prozent DAX-Gewinner. BASF führt Gespräche mit Letter One über einen möglichen Zusammenschluss ihres Öl- und Gas-Geschäfts mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten entsprechenden Geschäft von Letter One. Der DAX-Konzern würde die Aktienmehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Der Ausgang der Gespräche sei offen und es bestehe keinerlei Gewissheit, dass eine Transaktion vollzogen werde, so BASF.

Thyssen gewannen 0,3 Prozent auf 22,86 Euro. Der Finanzinvestor Cevian hat die schwache Marge bei Thyssen kritisiert. "Neue Gründe dafür gibt es nicht, Cevian will damit einfach den Kurs treiben", sagte ein Analyst. Die genannten Kritikpunkte wie die schwache Marge seien zwar valide, allerdings auch seit Jahren bekannt. Daneben hat Merrill Lynch die Aktie auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 30 Euro.

Ende der Talfahrt bei Fresenius nicht in Sicht

Weiter gemieden wurden Fresenius. Bei hohen Umsätzen verlor die Aktie 1,1 Prozent und setzte damit die Talfahrt fort. Die Aktie wird seit geraumer Zeit von der Sorge vor zunehmender Konkurrenz durch Generika im Kabi-Bereich belastet. Außerdem haben sich die an die Übernahme von Akorn geknüpften Hoffnungen bislang nicht erfüllt.

Für SLM ging es nach Senkung der Jahresziele um 1,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen erwartet nun auf Jahressicht einen Konzernumsatz von rund 90 Millionen Euro und eine positive bereinigte EBITDA-Marge im einstelligen Bereich. Die ursprüngliche Prognose ging von einem Konzernumsatz zwischen 110 und 120 Millionen Euro sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 10 bis 13 Prozent aus. Hauptgrund für die Anpassungen sind kundenseitige Verschiebungen der Auslieferungstermine in das nächste Geschäftsjahr.

Im MDAX zogen Osram nach einer Kaufempfehlung durch Baader Helvea um 1,4 Prozent an und Hugo Boss nach einer Empfehlung von Warburg um 0,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 65,9 (Vortag: 71,2) Millionen Aktien im Wert von rund 2,89 (Vortag: 2,82) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 9 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.059,84 +0,39% +13,75% DAX-Future 13.069,00 +0,57% +14,29% XDAX 13.072,08 +0,50% +14,19% MDAX 26.703,43 +0,07% +20,35% TecDAX 2.571,05 -0,09% +41,91% SDAX 11.784,87 +0,07% +23,80% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,90 -16 ===

