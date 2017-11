Nach dem EU-Austritt von Großbritannien möchte JP Morgan seine Standorte in Frankfurt, Dublin und Luxemburg weiter ausbauen. Laut eines Insiders hat die Bank weitere Büroflächen in Frankfurt angemietet.

Vor dem Brexit schafft die US-Bank JP Morgan Platz für weitere Mitarbeiter in Frankfurt. Das Institut habe zusätzliche Flächen im Büro-Hochhaus Taunusturm gemietet, auf denen 200 zusätzliche Mitarbeiter unterkommen könnten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Auch in den bestehenden Büroetagen sei ...

