Ich habe erfahren, dass die Fingroup AG (die ISIN lautet DE000A2DAMG0) den Börsengang am 28. November 2017 im Dritten Markt an der Wiener Börse wagt. Das Grundkapital beträgt eine Million Euro. Der Gesamtumsatz (inklusive Beteiligungen) betrug 2016 469.000 Euro. Die Fingroup AG ist eine Management-Holding, die Tochter Capital for Markets ist zum Beispiel Capital Market ...

