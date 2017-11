Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Markit: US-Wirtschaft schwächt sich unerwartet ab

Die US-Wirtschaft hat im November ihren Wachstumskurs verlangsamt. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,6 von 55,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Steinmeier trifft Parteichefs am Donnerstag um 20.00 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstag nächster Woche um 20.00 Uhr in Schloss Bellevue sein Gespräch mit den Parteichefs von CDU, CSU und SPD führen. Das kündigte die Sprecherin des Bundespräsidenten an.

SPD-Mitglieder werden über Groko-Neuauflage oder Tolerierung abstimmen

Die SPD-Mitglieder werden das letzte Wort haben, wenn sich die Partei zu einer Fortsetzung der Großen Koalition durchringen oder eine unionsgeführte Koalition im Bundestag tolerieren sollte. Das kündigte SPD-Chef Martin Schulz an. "Sollten die Gespräche dazu führen, (...), werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen", sagte Schulz im Willy-Brandt-Haus.

Diesel-Gipfel will Geld verteilen

Beim sogenannten Diesel-Gipfel kommenden Dienstag sollen endlich auch konkrete Maßnahmen zur Luftreinhaltung in den Städten vorgestellt werden. "Der Bund wird präsentieren, mit welchem Programm die zusätzlich zugesagten Mittel von bis zu 1 Milliarde Euro für wirksame kommunale Maßnahmen so schnell wie möglich umgesetzt werden können", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Bislang ist von der Summe, die zu Teilen auch von der Autoindustrie kommen soll, noch kein Cent geflossen.

Merkel: Deutschland kommt europäischen Verpflichtungen voll nach

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gegenüber ihren Amtskollegen aus der Europäischen Union (EU) nach eigenen Angaben die Handlungsfähigkeit Deutschlands auf der europäischen Bühne unterstrichen. Am Rande des EU-Gipfeltreffens der "Östlichen Partnerschaft" sei sie gefragt worden, "wie ist das nun mit Deutschland?", berichtete die Kanzlerin. "Ich konnte ihnen sagen, dass wir als geschäftsführende Bundesregierung natürlich unseren europäischen Verpflichtungen voll nachkommen, dass wir uns auch aktiv einbringen in die Dinge, und dass wir auch mit unserem Parlament natürlich eine Konsultation pflegen, sodass wir hier für die notwendigen Entscheidungen auch handlungsfähig sind."

Irische Opposition beantragt Misstrauensvotum gegen Regierung

Eine Regierungskrise in Irland droht zu einer neuen Belastung für die Brexit-Verhandlungen zu werden. Die konservative Oppositionspartei Fianna Fail stellte einen Misstrauensantrag gegen die stellvertretende Premierministerin Frances Fitzgerald. Damit bricht Fianna Fail eine Vereinbarung mit der konservativen Regierungspartei Fine Gail von Ministerpräsident Leo Varadkar, dessen Minderheitsregierung sie bisher unterstützt.

GHOS informieren am 7. Dezember über Reform von Basel 3

Die Chefs der wichtigsten Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden (GHOS) werden am 7. Dezember in Frankfurt über die Reformen der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 informieren. Das geht aus einer Einladung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, deren Präsident Mario Draghi zugleich GHOS-Chef ist.

Saudi-Arabiens Kronprinz nennt Chamenei "neuen Hitler"

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat Irans geistliches Oberhaupt als "neuen Hitler" bezeichnet und vor einer Politik des "Appeasement" gegenüber der schiitischen Regionalmacht gewarnt. Bin Salman sagte in einem Interview mit der New York Times, Ayatollah Ali Chamenei sei "der neue Hitler des Mittleren Ostens". Aus Europa habe er gelernt, "dass Appeasement nicht funktioniert".

Mnangagwa als neuer Präsident Simbabwes vereidigt

Nach fast vier Jahrzehnten Mugabe-Herrschaft hat Simbabwe einen neuen Präsidenten: Sein Nachfolger Emmerson Mnangagwa legte am Freitag vor zehntausenden jubelnden Menschen in Harare den Amtseid ab. Mit seinem Antritt verknüpfen viele Simbabwer die Hoffnung auf mehr Freiheit nach Jahrzehnten der Autokratie unter Robert Mugabe.

