Heidelberg (ots) - Natürlich wird die linke Parteibasis beim Delegiertentreffen nicht mit ihrem Unmut hinter dem Berg halten, dass man um der Macht willen zu so vielen Zugeständnissen bereit war. (...) Dennoch war es richtig, sich auf das Wagnis einzulassen. (...) In einem Parlament mit sechs Parteien braucht es auf Dauer neue Koalitionsmöglichkeiten. Die Grünen haben gezeigt, dass sie dafür bereit sind.



