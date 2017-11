Berlin (ots) - Jeder weiß, dass es Abtreibungen in Deutschland gibt, die Zahl ist meist sechsstellig. Doch der Gesetzgeber möchte nicht, dass darüber öffentlich diskutiert wird, als sei es ein medizinischer Eingriff wie jeder andere. So begründete am Freitag die Vorsitzende Richterin ihr Urteil. Vor mehr als zwanzig Jahren hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgesetzes diese Auffassung festgelegt. Vielleicht ist es an der Zeit, sie zu überprüfen. Die verurteilte Ärztin will in Revision gehen. Gut möglich, dass die Diskussion über das Abtreibungsrecht erneut beginnt. Womöglich erreichen die Frauen diesmal mehr. Sicher ist es nicht.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de